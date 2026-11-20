Cụ thể, lúc 7 giờ 45 phút ngày 19-11, tại khu vực thuộc xã Lóng Sập (tỉnh Sơn La), tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cùng lực lượng công an phát hiện một đối tượng mang vác, tập kết 6 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Tụa Cư cùng 130kg pháo hoa nổ bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập

Qua kiểm tra, các bao tải chứa 84 khối pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 130kg. Đối tượng là Tụa Cư (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào) khai được một đối tượng thuê vận chuyển pháo hoa nổ từ biên giới Lào sang khu vực bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập giao cho người khác với tiền công 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.