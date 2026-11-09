Bắt đối tượng tự xưng Công an chặn xe người dân trên đường yêu cầu đưa tiền

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ 30 ngày 28/6, anh N.T.N cùng một người bạn đi xe máy tại khu vực công viên Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng thì Nguyễn Minh Chương điều khiển xe máy đến chặn đầu xe anh N. tự xưng là công an yêu cầu anh N xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Chương yêu cầu anh N. đưa 500.000 đồng. Khi biết anh N. không có tiền mặt, Chương giữ điện thoại và giấy đăng ký xe làm tin, yêu cầu anh về nhà lấy tiền.

Đối tượng Chương

Nghi ngờ mình bị lừa đảo, anh N. đến Công an phường Hàm Thắng trình báo. Sau quá trình truy xét xác minh đến tháng 10/2026, Công an phường Hàm Thắng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Chương để điều tra.