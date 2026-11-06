Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thu.

Theo thông tin điều tra, ngày 27/11/2025, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ngư trường trên vùng biển Kiên Lương, Thu cùng một số người đánh nhau với nhóm đối tượng khác, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Kim Ngân, tổ 8, ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương (An Giang). Sau vụ việc, Thu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã số 3575/QĐTN-CSHS đối với Nguyễn Văn Thu về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau thời gian lẩn trốn qua nhiều địa phương, Thu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.