Bắt đối tượng truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng

Đối tượng Nguyễn Đức Huệ (X) tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHP

Ngày 6/11/2026, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Đức Huệ tại thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Trước đó, ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành Quyết định truy nã số 24290 đối với Huệ về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Người dân có thông tin về các đối tượng truy nã cần kịp thời cung cấp cho đơn vị tại địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.