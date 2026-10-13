Bắt đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Campuchia

Tổ công tác áp giải Nguyễn Văn Mạnh về Việt Nam. Ảnh: CAQN

Ngày 12/10, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, trú tại khu Trới 9, phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh) khi đang lẩn trốn tại Phnom Penh, Campuchia.

Việc truy bắt được thực hiện với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Campuchia. Sau khi bắt giữ, các lực lượng phối hợp đề nghị trục xuất Mạnh khỏi lãnh thổ Campuchia, tổ chức dẫn giải về TP Quảng Ninh để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Ninh phát hiện, triệt phá một nhóm mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tại phường Hoành Bồ. Theo cơ quan Công an, Nguyễn Văn Mạnh được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm này. Khi các đồng phạm bị bắt giữ, Mạnh bỏ trốn sang Campuchia.

Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Mạnh, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh tại nhiều tỉnh, thành phố để truy tìm.

Quá trình truy bắt gặp khó khăn do Mạnh liên tục thay đổi nơi lẩn trốn. Đồng bọn của đối tượng còn tung tin Mạnh đã sang Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Qua rà soát, xác minh và phân tích các nguồn tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Mạnh đang lẩn trốn tại Phnom Penh. Ngày 10/9/2026, Công an TP Quảng Ninh báo cáo, xin ý kiến về phương án truy bắt và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng ý. Giám đốc Công an TP Quảng Ninh sau đó phân công tổ công tác sang Campuchia phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng.

Bên cạnh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, Công an TP Quảng Ninh duy trì trao đổi thông tin về tội phạm xuyên biên giới thông qua Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO).

Từ năm 2025 đến nay, thông qua cơ chế này, Công an TP Quảng Ninh và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thực hiện hơn 23 lượt trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tội phạm ma túy và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã.