Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm lẩn trốn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh phối hợp với lực lượng công an địa phương bắt giữ tội phạm trốn truy nã nguy hiểm là Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Lương Quốc Tuấn bị bắt sau hơn 3 thập kỷ trốn truy nã. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan công an, những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 10/1989, khi Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng bỏ trốn. 3 ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã số 04/LTN đối với Lương Quốc Tuấn.

Ngày 27/2/1992, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đây, cái tên này gắn với một hồ sơ truy nã kéo dài qua nhiều năm, trong khi tung tích đối tượng dần trở nên mờ nhạt.

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc Tp.HCM, sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có 2 con trai và tạo dựng một cuộc sống mới. Danh tính mới dần trở thành lớp vỏ bọc giúp đối tượng che giấu quá khứ suốt nhiều năm.

Sau đó, từ một số bất thường liên quan đến thông tin nhân thân của cái tên Lương Xuân Hùng được cơ quan công an chú ý và tập trung vào xác minh, điều tra. Từ những manh mối ban đầu, hướng truy tìm dần được thu hẹp. Từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng từng bước bị cơ quan công an bóc tách và xác định Lương Xuân Hùng chính là Lương Quốc Tuấn - người đã trốn truy nã cách đây hơn 30 năm.

Sáng ngày 5/10/2026, với những thông tin xác minh và hình ảnh nhận diện đã được thu thập, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng công an địa phương bất ngờ có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải, Tp.HCM, triển khai bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.

Sự xuất hiện bất ngờ của những người khách lạ khiến Lương Xuân Hùng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng điều khiến người đàn ông này không thể ngờ tới là cái tên Lương Quốc Tuấn, danh tính mà ông ta đã tìm cách che giấu suốt hơn 32 năm, nay một lần nữa được gọi lên. Quá khứ tưởng chừng đã bị chôn vùi, cuối cùng vẫn được lực lượng công an lần tìm và làm sáng tỏ.