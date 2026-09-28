Bắt đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn 'ăn bờ, ngủ bụi'

Ngày 28/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Nhiêu Lộc (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Chiêm Tiền Định (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long), bị can đang bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 7/1/2024, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) chạy xe máy chở Chiêm Tiền Định trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về cầu Sài Gòn. Khi đến đoạn xuống dốc cầu Văn Thánh, xe của Tuấn Anh xảy ra va chạm với xe máy do ông H.V.K. (SN 1974, ngụ phường Bình Thạnh) cầm lái chở theo vợ và con gái.

Bắt giữ Chiêm Tiền Định - bị can đang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Sau va chạm, người vợ ngồi sau xe bức xúc nói với Tuấn Anh "chạy xe như ăn cướp". Hai bên sau đó lên xe tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, Tuấn Anh cho rằng mình bị xúc phạm nên chạy xe đuổi theo xe của ông K.

Khi đến đường Song Hành, thuộc phường An Khánh, Tuấn Anh chạy xe tông vào phần đuôi xe ông K., khiến hai xe chao đảo. Ông K. sau đó tấp xe vào lề đường. Tuấn Anh và Định cũng xuống xe.

Theo điều tra, Tuấn Anh tiến đến dùng tay đánh ông K. ba cái vào vùng mặt, vai và lưng. Sau đó, Tuấn Anh quay sang đánh vợ ông K. ba cái vào người. Định cũng tiến đến dùng tay đánh nhiều cái vào người vợ ông K.

Ngày 9/1/2024, ông K. cùng vợ đến Công an phường An Phú cũ (hiện thuộc phường An Khánh) trình báo, yêu cầu giám định thương tích và xử lý hình sự đối với Tuấn Anh và Định. Cơ quan Công an sau đó truy xét, đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Chiêm Tiền Định tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Chiêm Tiền Định và Nguyễn Tuấn Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Định đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ đi đâu và mất liên lạc, đến ngày 22/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Định.

Quá trình truy tìm theo dấu, các cán bộ Công an xác định được tung tích Định và phối hợp Công an phường Nhiêu Lộc tổ chức bắt giữ. Tại Cơ quan Công an, Định khai hai năm qua "ăn bờ, ngủ bụi", sống lang thang ở gầm cầu, không đi làm và xin ăn tại các ngôi chùa sống qua ngày, để lẩn trốn cơ quan chức năng.