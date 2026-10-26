Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 25/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (SN 1970), đối tượng bị truy nã 10 năm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng nghe lệnh bắt

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 22/10, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (SN 1970, trú tại số 102B Tô Vĩnh Diện, phường Cam Ly - Đà Lạt).

Hồng bị truy nã theo Quyết định số 05/QĐ-TN ngày 1/8/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành xác minh, rà soát và nắm tình hình về đối tượng. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện Hồng xuất hiện tại khu vực ngã ba đường Nguyễn An Ninh - Ngô Quyền khi đang trên đường về thăm gia đình. Ngay sau đó, tổ công tác tiếp cận, bắt giữ đối tượng theo quy định.

Trong 10 năm lẩn trốn, Hồng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, mỗi nơi chỉ lưu lại trong thời gian ngắn.

Không có giấy tờ tùy thân, việc đăng ký cư trú gặp nhiều khó khăn, Hồng chủ yếu làm các công việc lao động phổ thông như phụ bếp, rửa chén, phục vụ với thời gian làm việc không ổn định.

Cuộc sống nay đây mai đó khiến Hồng khó duy trì công việc và nơi ở ổn định. Việc thiếu giấy tờ tùy thân cũng gây trở ngại trong sinh hoạt, trong khi trách nhiệm pháp lý vẫn chưa được giải quyết.

Vụ việc cho thấy, việc lẩn trốn trong thời gian dài không đồng nghĩa với việc thoát khỏi trách nhiệm trước pháp luật. Dù đối tượng thay đổi nơi ở và liên tục di chuyển, lực lượng công an vẫn kiên trì xác minh, truy bắt theo quy định.

Việc bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hồng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì của lực lượng Công an, đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp giữa công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.