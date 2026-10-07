Bắt đối tượng truy nã, luôn đem súng theo người

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện manh mối về Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" (35 bánh Heroin).

Theo đó, công an xác định Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, tới đêm khuya mới xuống khu vực nhà dân.

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma tuý, rất cảnh giác, đi đâu cũng mang theo khẩu súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Phương Văn Kỳ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 15h30' ngày 4/10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục, bắt giữ thành công Kỳ khi đối tượng đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng.

Kỳ khai nhận, bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.