Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lâm Đồng

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 1/11/2026, Công an xã Hồng Vân đã bắt giữ Lê Đình Vĩnh (sinh năm 2002, thường trú tại thôn Sơn Phú, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Vân đã bắt giữ Lê Đình Vĩnh khi đang lẩn trốn tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Đình Vĩnh về hành vi phạm tội nêu trên. Qua công tác xác minh, Công an xã Hồng Vân xác định đối tượng đang lẩn trốn tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng và tổ chức triển khai lực lượng bắt giữ.

Hiện, Công an xã Hồng Vân đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan đã ra quyết định truy nã, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.