Bắt đối tượng truy nã khi đang làm thuê trên tàu cá

Đối tượng Lê Ngọc Huy bị bắt giữ. Ảnh: Minh Khôi

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh An Giang về đối tượng truy nã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình xác định cần kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng. Vì vậy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 rà soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác minh thông tin.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định đối tượng Lê Ngọc Huy, sinh năm 2008, thường trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang có khả năng đang làm thuê trên tàu cá NĐ-92699-TS. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Hải đội Biên phòng 2 xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện truy bắt.

Đối tượng Lê Ngọc Huy bị áp giải về đồn Biên phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Minh Khôi

Hồi 5 giờ 30 phút ngày 17/10, biên đội gồm 22 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện là tàu BP 04-04-01, tàu BP 04-04-04 và xuồng BP 04-07-06 xuất phát, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, biên đội tiếp cận, kiểm tra tàu cá NĐ-92699-TS. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin trong Quyết định truy nã số 9054/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 2/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Qua đấu tranh, đối chiếu thông tin nhân thân và đặc điểm nhận dạng, lực lượng chức năng xác định người trên tàu là Lê Ngọc Huy. Tổ công tác lập biên bản bắt người đang bị truy nã, hoàn tất thủ tục theo quy định và áp giải Huy về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: Minh Khôi

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.