Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy tại Đà Nẵng

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Biên (SN 1995, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Tấn Biên tại cơ quan Công an. Ảnh CAĐN

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh những trường hợp thuộc diện truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2026, lực lượng trinh sát xác định Nguyễn Tấn Biên đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định số 11204 ngày 14/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian lẩn trốn, Biên thường xuyên thay đổi địa điểm giữa Quảng Ngãi và Đà Nẵng nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Để truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh những địa điểm nghi vấn, đồng thời vận động gia đình phối hợp cung cấp thông tin.

Các tổ trinh sát cũng tăng cường theo dõi hoạt động di chuyển của Biên và những người liên quan, chủ động xây dựng phương án bắt giữ khi xác định được vị trí.

Đến khoảng 22h ngày 13/10, phát hiện Nguyễn Tấn Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Khánh, lực lượng công an nhanh chóng triển khai phương án, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.