Bắt đối tượng truy nã đặc biệt tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Biên. Ảnh: THÀNH CA

Công an phát hiện Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh) nên đã triển khai phương án bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình vào cuối tháng 9/2026, trinh sát xác định Biên đang lẩn trốn, liên tục thay đổi địa điểm giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 14/8/2026 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Để truy bắt Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh những địa điểm nghi vấn, vận động gia đình.

Các tổ trinh sát đồng thời theo dõi việc di chuyển của đối tượng và những người liên quan trên địa bàn Đà Nẵng.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.