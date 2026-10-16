Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/1/2026, Công an phường Hoà Thành kiểm tra, phát hiện L.Q.H cùng 2 đối tượng khác có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà nghỉ trên địa bàn. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối với H về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, H bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định H đang lẩn trốn tại khu công nghiệp thuộc xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh. Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác phối hợp với Công an xã Đức Hoà triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng.

Đối tượng L.Q.H tại cơ quan Công an.

Việc bắt giữ đối tượng góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa các đơn vị Công an trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

Thượng tá Trần Trung Tính khuyến cáo, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định. Các đối tượng đang bị truy nã cần sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng truy nã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp truy bắt; tuyệt đối không bao che, chứa chấp hoặc tiếp tay cho đối tượng lẩn trốn./.