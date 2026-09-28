Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn sang Lào

Lực lượng Công an tỉnh Attapeu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: CACC

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng của Lào bắt giữ Nguyễn Thế Phụng (SN 1987, trú TP. Đà Nẵng), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn.

Theo cơ quan chức năng, Phụng là một trong những đối tượng có vai trò trong đường dây do Trương Thị Bé (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Đây là đường dây chuyên mua bán, tàng trữ vật liệu nổ để cung cấp cho ngư dân sử dụng trái phép trong khai thác hải sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Phụng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ, áp giải về Việt Nam. Ảnh: CACC

Tháng 6.2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Bé cùng các đồng phạm đang vận chuyển vật liệu nổ trên tuyến Bắc - Nam Vạn Tường. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.397kg thuốc nổ cùng 3.895 kíp nổ điện.

Sau khi đường dây bị phát hiện, Nguyễn Thế Phụng nhanh chóng bỏ trốn qua đường tiểu ngạch sang Lào. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định nơi Phụng đang lẩn trốn tại Lào. Với sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Công an Lào, đối tượng đã bị bắt giữ và được áp giải an toàn qua cửa khẩu về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Liên quan vụ án, đầu tháng 9.2026, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 70 năm tù.

Trong đó, Trương Thị Bé bị phạt 20 năm tù; 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7-10 năm tù.