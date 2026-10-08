Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ súng quân dụng và 12 viên đạn AK

Phương Văn Kỳ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT ngày 17/7/2025 về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” liên quan đến vụ án vận chuyển 35 bánh heroin.

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ do Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Hoàng Văn Thụ tổ chức rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng.

Lán trại đối tượng Phương Văn Kỳ sử dụng để lẩn trốn trước khi bị bắt giữ. Ảnh: CALS

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Kỳ thường xuyên lẩn trốn tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, trong các lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới. Đối tượng chỉ xuống khu vực nhà dân vào ban đêm.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Kỳ là đối tượng nghiện ma túy, có tính cảnh giác cao. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thường xuyên mang theo súng và sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Do vậy, khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án, huy động lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng bảo đảm an toàn.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ. Ảnh: CALS

Các tổ công tác được bố trí mật phục tại nhiều vị trí xung quanh khu vực Kỳ lẩn trốn. Sau nhiều giờ theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Kỳ khi đối tượng đang di chuyển xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy sử dụng.

Khám xét người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có 1 viên đã được lên nòng.

Tại cơ quan Công an, Kỳ khai nhận do biết mình đang bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà. Đối tượng chỉ trở về vào ban đêm để lấy lương thực và tìm mua ma túy sử dụng.

Về khẩu súng và số đạn bị thu giữ, Kỳ khai nhận đã mang theo từ khi bị truy nã nhằm phòng thân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, bắt giữ.