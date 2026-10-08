Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ súng quân dụng

Ngày 8/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Phương Văn Kỳ bị bắt giữ. Ảnh: CALS

Trước đó, ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã Kỳ do liên quan vụ án vận chuyển 35 bánh heroin.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Kỳ thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng Nà Han, ở các lán trại bỏ hoang gần khu vực biên giới và chỉ xuống khu dân cư vào ban đêm.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Kỳ là người nghiện ma túy, có tính cảnh giác cao. Trong thời gian lẩn trốn, người này thường xuyên mang theo súng và được xác định sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện, khiến quá trình truy bắt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trước tình hình trên, lực lượng công an xây dựng phương án, bố trí nhiều tổ công tác mật phục xung quanh khu vực Kỳ lẩn trốn.

Sau nhiều giờ theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế Kỳ khi người này đang di chuyển xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy sử dụng.

Khám xét người đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó 1 viên đã được lên nòng.

Tại cơ quan công an, Kỳ khai do biết mình đang bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, chỉ trở về vào ban đêm để lấy lương thực và tìm mua ma túy.

Đối với khẩu súng và số đạn bị thu giữ, Kỳ khai mang theo từ khi bị truy nã để phòng thân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, bắt giữ.