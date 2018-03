Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Yên Bái

Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1985) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Sáng 27/3, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Yên Bái phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại Xóm 4, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tuấn bị bắt về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19h30 phút ngày 14/1/2012, do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn đã đi đến nhà anh Nguyễn Đình Giáp (sinh năm 1989, trú cùng xóm) rồi dùng dao đâm anh này trọng thương; anh Nguyễn Đình Đề, sinh năm 1993, em trai anh Giáp vào can ngăn cũng bị Tuấn dùng dao đâm bị thương. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn về các tỉnh, thành như Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Yên Bái.

Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, mức độ tổn hại sức khỏe do di chứng thương tật để lại trên cơ thể anh Giáp tại thời điểm giám định là 4% và anh Đề là 58%.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc