Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người nước ngoài

CHEN YUSEN (quốc tịch Trung Quốc) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sáng 1/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng CHEN YUSEN (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) bị Cơ quan Công an nước ngoài truy nã.

Trước đó, ngày 30/9, qua công tác điều tra, nắm địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) phát hiện CHEN YUSEN đang có mặt trên địa bàn xã Nghĩa Trụ nên đã tiến hành bắt giữ.

Được biết, CHEN YUSEN bị Công an thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc) truy nã về tội “Lừa đảo đầu tư trực tuyến” theo Quyết định truy nã số: [2024]02361, ngày 20/11/2024.

Hiện, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận đối tượng truy nã CHEN YUSEN từ Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.