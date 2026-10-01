Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người nước ngoài

Vào ngày 30/9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, phát hiện đối tượng CHEN YUSEN (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) đang bị cơ quan Công an nước ngoài truy nã.

Theo đó, đối tượng CHEN YUSEN có Quyết định truy nã số 02361 ngày 20/11/2024 của Công an thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc) về tội “Lừa đảo đầu tư trực tuyến”.

Thời điểm bị bắt, đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nghĩa Trụ. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ.

Đối tượng truy nã CHEN YUSEN bị bắt giữ tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CAHY).

Hiện, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận đối tượng truy nã CHEN YUSEN từ Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc theo đúng quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đa số các đối tượng bị “truy nã đỏ” khi lẩn trốn ở Việt Nam đều tìm cách thay đổi thông tin về hộ chiếu.

Sau đó, nhập cảnh vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở tại các khu vực biên giới, né tránh việc xuất cảnh qua đường hàng không để không bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Bên cạnh đó, các đối tượng này thường tìm đến các cơ sở lưu trú có đông người nước ngoài sinh sống như các căn hộ - biệt thự liên kề, các khu phức hợp để lưu trú.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ nhà cho thuê căn hộ, nhà ở cần thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, khai báo lưu trú đối với người nước ngoài.

Đồng thời, người dân chủ động kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin của người đến lưu trú, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu bất thường.