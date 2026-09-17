Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các lực lượng chức năng bắt giữ thành công Nguyễn Minh Trung (sinh ngày 23/12/1999, đăng ký thường trú tại khu vực 5, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào; đồng thời đưa bị hại Đặng Xuân T. trở về Việt Nam an toàn.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024, Nguyễn Minh Trung quen biết, liên lạc với Đặng Xuân T. (sinh ngày 14/11/2009) qua mạng xã hội và nhiều lần đưa T. đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi gia đình T. phát hiện, trình báo cơ quan công an, Trung tiếp tục liên lạc, dụ dỗ T. bỏ đi khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 25/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (cũ) ra Quyết định khởi tố vụ án. Ngày 04/02/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Minh Trung lẩn trốn tại Lào. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 26/02/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định truy nã số 3160/QĐTN-VPCQCSĐT đối với Nguyễn Minh Trung.

Quá trình truy bắt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ xác định Trung tiếp tục dụ dỗ T. rời khỏi nơi cư trú, sau đó đưa T. sang Lào bằng đường tiểu ngạch và lẩn trốn tại Viêng Chăn.

Trước tình hình đó, Tổ Truy bắt đối tượng truy nã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm, đồng thời xác định nơi ở, tình hình của T. để có phương án bảo đảm an toàn cho bị hại.

Với tinh thần quyết liệt, kiên quyết không để đối tượng lợi dụng địa bàn ngoài lãnh thổ Việt Nam để trốn tránh sự xử lý của pháp luật, lực lượng công an từng bước xác định được địa điểm và thông tin liên quan đến Trung tại Lào, đồng thời chủ động phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các lực lượng chức năng Công an Lào xây dựng phương án bắt giữ.

Kết quả, Nguyễn Minh Trung bị bắt giữ tại Lào. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ, bảo đảm an toàn và đưa Đặng Xuân T. trở về Việt Nam.

Rạng sáng ngày 15/9/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bàn giao Nguyễn Minh Trung và bị hại T. cho Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.