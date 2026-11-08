Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu đường dây ma túy

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 104 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an TP Đồng Nai, sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hai nhóm có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn. Hai nhóm này do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, thường trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, hiện ở phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra xác định, Tin và Tâm mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (SN 1991, còn gọi là Hiệp nhóc, Hiệp đen, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Hiệp là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, Hiệp thường xuyên mang theo súng quân dụng và sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt. Trước tính chất nguy hiểm của đối tượng, Ban chuyên án đã xây dựng phương án bắt giữ, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 6h30 ngày 27/10, các tổ công tác bất ngờ khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến; một khẩu súng cùng 5 viên đạn. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, Ban chuyên án tiếp tục triển khai đồng loạt các mũi công tác, đấu tranh với 6 nhóm đối tượng liên quan. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp và các đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, đường dây đã giao dịch khoảng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan mở rộng điều tra chuyên án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.