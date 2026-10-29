Bắt đối tượng trong đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) để điều tra về cùng tội danh.

Điều tra vụ

rửa tiền

từ các vụ lừa đảo trực tuyến

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra được triển khai sau khi bà N.T.N. (SN 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ người dân đăng ký tài khoản trên những trang web như “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ án rửa tiền liên quan dòng tiền khoảng 700 tỷ đồng.

Ban đầu, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhằm tạo lòng tin, khiến người tham gia tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản được chỉ định.

Ngoài ra, bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cũng trình báo việc bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Những thao tác này tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin bảo mật, khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản, đổi sang USDT

Theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi nhận tiền từ các bị hại, các đối tượng chia nhỏ khoản tiền, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào những ví điện tử do các đối tượng liên quan quản lý.

Trước đó, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ các yêu cầu giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.