Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Minh Trí.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Trí đã dùng thủ đoạn sử dụng thủ đoạn thuê xe ô tô rồi mang xe đi cầm cố cho người khác.

Bằng phương thức này, Trí được xác định có liên quan đến 2 vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Trà và phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (cũ) khởi tố vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 22/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Trí. Trong quá trình điều tra, Trí rời khỏi địa phương và không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan điều tra. Do đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Trí.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Trí đang sinh sống, lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bắt giữ Trí.