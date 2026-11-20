‎Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 19/11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa bắt giữ Ngô Văn Vượng (SN 1959, trú tại chung cư Homeland CT1B, Tp.Hà Nội) là đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến các vụ mua bán đất xảy ra trong giai đoạn 2020 - 2021 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Đối tượng Ngô Văn Vượng bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, tháng 1/2020, Ngô Văn Vượng đưa ra thông tin có 26 ha đất tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đồng thời cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất đứng tên vợ chồng Vượng để tạo lòng tin. Ngày 16/1/2020, tin tưởng người phụ nữ tên Thương đã ký hợp đồng đặt cọc mua 5 ha đất với giá 220.000 đồng/m². Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chị Thương phát hiện khu đất không thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Vượng nên yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không được giải quyết.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2021, Vượng tiếp tục giới thiệu bán khu đất rộng 8,6 ha tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Tp.Phú Quốc với giá 2 tỷ đồng/ha, kèm theo giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất và hình ảnh định vị vệ tinh. Tin tưởng, một phụ nữ tên Loan đã nhiều lần chuyển cho Vượng tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Qua điều tra xác định, vợ chồng Vượng không có quyền sử dụng đối với khu đất này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án; ngày 16/3/2026, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Vượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/10/2026, cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Vượng đã bỏ trốn nên ngày 16/11/2026 ra quyết định truy nã. Đến ngày 19/11/2026, lực lượng công an đã bắt giữ Vượng khi đang lẩn trốn tại phường Bình Thạnh, Tp.HCM.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.