Bắt đối tượng trốn truy nã gần 5 năm về tội Tổ chức đánh bạc

Đối tượng Lưu Phi Long (X). Ảnh CAHP

Ngày 7/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Lưu Phi Long (SN 1988), đối tượng truy nã nguy hiểm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ, Long bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 26/7/2021, Tòa án ban hành Quyết định thi hành hình phạt tù số 142/2021/QĐ-CA đối với Long. Tuy nhiên, trong thời gian chờ chấp hành án, người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (cũ).

Ngày 17/11/2021, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Long.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ Long, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú; đề nghị người dân khi có thông tin về đối tượng truy nã báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.