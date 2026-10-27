Bắt đối tượng trộm hơn 650 mét dây cáp điện tại công viên Diên Hồng

Ngày 27/10, Công an P.Diên Hồng đang tiếp tục làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại Công viên Diên Hồng, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng điện tại khu vực công cộng.

Một trạm biến áp bị mất trộm dây cáp đồng tại Gia Lai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện dây cáp điện ngầm tại công viên liên tục bị kẻ gian cắt trộm. Công an phường đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn và xác minh phương thức, thủ đoạn để truy tìm người thực hiện hành vi.

Qua điều tra, Công an phường phát hiện, bắt giữ Hồ Thanh Lâm. Bước đầu xác định, từ ngày 30/8 đến 24/10/2026, Lâm đã một mình thực hiện 8 vụ trộm cắp dây cáp điện tại khu vực công viên.

Hồ Thanh Lâm tại hiện trường xảy ra vụ cắt trộm dây điện. Ảnh Công an Gia Lai.

Để thực hiện hành vi, đối tượng sử dụng lưỡi cưa tay, thanh sắt hộp và kìm để đào đất, cắt ống bảo vệ, lấy trộm dây cáp điện ngầm. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt gồm khoảng 294m dây điện loại 3 lõi đồng và 360m dây điện loại 4 lõi đồng. Sau khi trộm cắp, Lâm mang số dây điện đi bán cho những người thu mua phế liệu lưu động để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Lâm có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng do có hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá.

Trước đó, như Ban Chuyên đề Công an TP.HCM đã phản ánh, thời gian gần đây, tại các phường phía Tây tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vật tư, thiết bị tại trạm biến áp, tủ điện, gây thiệt hại tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.