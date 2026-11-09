Bắt đối tượng trộm 11 điện thoại tại siêu thị Điện máy Xanh

​Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngày 6.11, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh, địa chỉ tại số 83 đường Trần Duy Hưng.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy xét đối tượng gây án.

​Bằng các biện pháp truy xét nhanh chóng, đến khoảng 11 giờ ngày 7.11, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Hiệp (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

​Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hiệp đã đột nhập và trộm cắp 11 chiếc điện thoại di động thuộc các nhãn hiệu iPhone và Samsung tại siêu thị.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng mang 6 chiếc điện thoại đi bán tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

​Quá trình điều tra và truy thu, lực lượng Công an đã thu hồi đầy đủ 11 chiếc điện thoại bị trộm cắp với tổng giá trị 338.080.000 đồng, đồng thời tạm giữ 139,8 triệu đồng tiền mặt liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.