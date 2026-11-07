Theo Công an TP. Hải Phòng, Lưu Phi Long (sinh năm 1988; cư trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân cũ, Hải Phòng; nay là phường Lê Chân, Hải Phòng) bị TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Quyết định thi hành hình phạt tù số 142/2021/QĐ-CA ngày 26/7/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ chấp hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/11/2021, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố đã ký Quyết định số 01/QĐTN truy nã toàn quốc đối với đối tượng.

Sau thời gian tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Lưu Phi Long, đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng bắt đối tượng tổ chức đánh bạc sau 5 năm trốn truy nã.

Công an TP. Hải Phòng kêu gọi các đối tượng bị truy nã sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Người dân nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng (địa chỉ: Số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, Hải Phòng).