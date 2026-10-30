Bắt đối tượng tàng trữ 27 gói ma túy

D.N.Q. cùng tang vật.

Trước đó sáng 27-10, qua công tác rà soát đối tượng, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) tiến hành theo dõi, mai phục, bắt quả tang đối tượng D.N.Q. (1990, trú thôn An Bình, xã Núi Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

​Tại hiện trường, Công an xã Núi Thành đã thu giữ 01 hộp kim loại, bên trong có chứa 27 gói ni-long khèn kín, bên trong mỗi gói ni-long chứa tinh thể màu trắng cùng tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, Q. khai nhận đây là toàn bộ số ma túy đá Q. mua về chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

​Mở rộng điều tra, Công an xã Núi Thành đã làm rõ vào các ngày 20, 23, 24 và 27-10, hai đối tượng Đ.Đ.C.T. (1991, trú thôn Tịch Tây) và L.T.H.S. (1992, trú thôn An Bình, xã Núi Thành) đã có hành vi mua ma túy đá của Q. ​Tiến hành test nhanh ma túy, Q, T. và S. đều dương tính với loại ma túy methamphetamine.

Công an xã Núi Thành đã tạm giữ hình sự D.N.Q. về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.