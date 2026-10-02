Bắt đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo

Trước đó Công an phường Thốt Nốt (Cần Thơ) tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn.

Theo trình báo ngày 19/3, một cặp nam nữ đến cửa hàng kinh doanh xe máy điện trên địa bàn phường Thốt Nốt hỏi mua xe.

Sau khi thống nhất việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, người phụ nữ cung cấp hình ảnh thể hiện giao dịch đã chuyển tiền thành công số tiền mua xe đạp điện là 16 triệu đồng. Do tin tưởng giao dịch đã hoàn tất, cửa hàng giao xe.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại tài khoản, chủ cửa hàng không nhận được số tiền tương ứng. Trong thời gian chờ giao dịch được xác nhận, người này cho rằng giao dịch gặp trục trặc do phía ngân hàng, sau đó chiếc xe được đưa ra khỏi cửa hàng.

Tiếp đến ngày 16/4, tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại, máy tính trên địa bàn phường Thốt Nốt, một người phụ nữ tiếp tục sử dụng phương thức tương tự để mua 1 điện thoại di động và 1 máy tính bảng, với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Sau khi cung cấp hình ảnh thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công, người này nhận tài sản. Qua kiểm tra, cửa hàng không nhận được số tiền thanh toán.

Đối tượng P.T.H.T.E. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Qua công tác điều tra, xác minh, truy xét, Công an phường Thốt Nốt xác định đối tượng P.T.H.T.E (SN 2002, trú tại An Giang) có liên quan đến hai vụ việc trên.

Làm việc với cơ quan Công an, T.E thừa nhận đã sử dụng công cụ trên mạng để tạo hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả (chuyển khoản thành công sau thanh toán quét mã QR), sau đó cung cấp cho người bán nhằm tạo sự tin tưởng rằng giao dịch đã hoàn tất.

Số tài sản sau khi chiếm đoạt, T.E đã bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.H.T.E về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.