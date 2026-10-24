Bắt đối tượng sau 10 năm trốn truy nã

Lực lượng công an phường làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Hồng

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Hồng, trú tại lô B102 Khu quy hoạch Bạch Đằng, phường Ngô Quyền, TP Đà Lạt (cũ), bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt (cũ) ra Quyết định truy nã số 05 ngày 1/8/2016 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau khi bị truy nã, Hồng rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do không có giấy tờ tùy thân, không thể đăng ký tạm trú, Hồng chủ yếu làm các công việc thời vụ như phụ bếp, rửa chén, phục vụ tại các hàng quán để sinh sống.

Lực lượng chức năng đọc lệnh tạm giữ, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng từng bước xác minh, nắm bắt di biến động của Hồng sau nhiều năm mất dấu. Khi đối tượng vừa trở về địa phương, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại ngã ba đường Nguyễn An Ninh, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Việc bắt giữ Nguyễn Thị Hồng sau 10 năm trốn truy nã tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt tội phạm, đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp giữa công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ trong công tác truy bắt đối tượng truy nã.