Bắt đối tượng sát hại người cùng thôn vì mâu thuẫn cá nhân

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà) về tội Giết người. Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Đối tượng Páo thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tình Lào Cai).

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/11, Công an xã Bắc Hà nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N. (SN 1985, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà), được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương ở vùng ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp cùng Công an xã Bắc Hà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra, xác minh, đối tượng gây án là Giàng Seo Páo. Sau khi vận động thành công đối tượng đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Páo đã khai nhận: Do mâu thuẫn cá nhân Páo G.S.N. đã xảy ra xô xát, Páo đã sử dụng dao nhọn tấn công anh N., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có 1 con dao nhọn dài 25,7cm được xác định là hung khí gây án, 1 điện thoại di động của đối tượng cùng nhiều dấu vết liên quan tại hiện trường.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.