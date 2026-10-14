Bắt đối tượng sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Cà Mau

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen). ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Trước đó, ngày 8-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (ấp 12, xã Phong Hiệp).

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn. ﻿ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Làm việc với cơ quan công an, Chọn khai nhận đã trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào, vợ của Chọn làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột của Chọn, làm người đại diện pháp luật).

Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Sau đó, thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, thu giữ 191 bao phân bón giả.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Chọn sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay; số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn. Chỉ tính riêng 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, với tổng trọng lượng hơn 52 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý.