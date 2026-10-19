Bắt đối tượng phạm tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi trại giam sau 43 năm bị truy nã

Theo hồ sơ, năm 1979, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên Phạm Thị P. (ở cùng địa phương) để cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng. Sau khi gây án, Nguyễn Thị Tuyết đã bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (trước đây) bắt giữ. TAND tỉnh Nghĩa Bình đã tuyên án Nguyễn Thị Tuyết tù chung thân về tội “Giết người” và “Cướp của”.

Đối tượng Tuyết tại cơ quan chức năng

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại cải tạo Kim Sơn (ở tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghĩa Bình đã Lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Tuyết. Trong quá trình trốn truy nã Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi tên, đổi họ là Trần Thị Bích Liên (SN 1962) và sinh sống rồi lập gia đình có chồng, con, cháu tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16/10, sau một thời gian nỗ lực xác minh và điều tra, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt được Nguyễn Thị Tuyết, trước sự ngỡ ngàng của gia đình và địa phương nơi đối tượng đang sinh sống.