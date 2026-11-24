Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều trẻ em nam, khoảng 10 tuổi, trên địa bàn tỉnh.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Mỹ Đức triển khai xác minh, rà soát những người có liên quan. Quá trình điều tra xác định các vụ việc xảy ra tại khu vực xã Mỹ Đức.

Ngày 9/11/2026, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng nghi vấn và vận động người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, đối tượng nhiều lần dụ dỗ các cháu bé đến nhà riêng, sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại phòng ngủ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các hành vi có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.