Bắt đối tượng nguy hiểm trốn truy nã 32 năm

Thực hiện hàng chục vụ trộm cắp, sử dụng vũ khí

Ngày 15/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa làm rõ và bắt giữ Lương Quốc Tuấn (SN 1970, nguyên quán xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị), đối tượng trốn truy nã hơn 32 năm.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 10/1989 đến tháng 02/1991, Tuấn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân. Đặc biệt, từ tháng 01 đến tháng 03/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Một trong những vụ án đáng chú ý xảy ra vào tháng 10/1989, khi Tuấn tham gia trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, sau đó mang về Quảng Bình tiêu thụ. Ngày 01/12/1990, Tuấn tiếp tục thực hiện vụ trộm bò tại tổ Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Khi bị phát hiện, Tuấn trả lại con bò là tang vật vụ án rồi bỏ trốn.

Bị can Lương Quốc Tuấn bị truy nã từ 32 năm trước

Ngoài các hành vi trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188 (nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), sau đó đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/1990 đến tháng 4/1991, Tuấn còn nhặt được một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn, đem cất giấu và sử dụng. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Tuấn bỏ trốn. Ngày 26/4/1991, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã đối tượng. Sau đó, Tuấn bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Ngày 27/02/1992, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội.

Trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về nhà chữa bệnh. Lợi dụng cơ hội này, Tuấn tiếp tục bỏ trốn. Ngày 17/01/1994, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) ra quyết định truy nã Tuấn về tội "Trộm tài sản xã hội chủ nghĩa", thuộc trường hợp trốn thi hành án.

Hành trình 32 năm lần theo đối tượng

Cái tên Lương Quốc Tuấn cùng quá khứ phạm tội đã tồn tại trong hồ sơ truy nã suốt nhiều năm. Qua các thời kỳ, lực lượng Công an luôn chú trọng rà soát các đối tượng truy nã nguy hiểm, tích cực xác minh, truy tìm để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác xác minh, Công an xác định, sau khi bỏ trốn, Tuấn vào miền Nam, đến vùng biển Long Hải, thị xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TPHCM) sinh sống.

Tại địa phương, người dân chỉ biết người đàn ông này với tên gọi Lương Xuân Hùng, đã có vợ và hai con trai. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng Công an xác định gia đình Lương Xuân Hùng đã rời khỏi nơi cư trú từ nhiều năm trước, không rõ chuyển đi đâu, làm gì.

Những thông tin về đối tượng nghi vấn vốn đã ít ỏi, nay càng trở nên mờ nhạt, tưởng chừng khó có thể tiếp tục lần ra manh mối. Tuy nhiên, với quyết tâm không bỏ cuộc, lực lượng truy tìm kiên trì rà soát, xác minh và từng bước thu thập được những thông tin quan trọng. Đáng chú ý, cả hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu về quê quán của người đàn ông này lại không rõ ràng.

Lương Quốc Tuấn bị bắt giữ

Từ những chi tiết tưởng chừng rời rạc, lực lượng Công an tiếp tục truy tìm, đối chiếu, so sánh thông tin, từng bước thu hẹp diện xác minh. Nhiều tổ công tác được cử đến các địa phương để lần theo từng manh mối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng dần làm rõ lớp vỏ bọc mà đối tượng tạo dựng, xác định người mang tên Lương Xuân Hùng chính là Lương Quốc Tuấn, đối tượng trốn truy nã suốt nhiều năm.

Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan và Công an địa phương, sáng 05/10/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương đến nơi ở của Lương Quốc Tuấn tại xã Long Hải, TPHCM, triển khai bắt giữ đối tượng.

Khi danh tính thật bị làm rõ, người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng không khỏi bàng hoàng, bất ngờ khi lớp vỏ bọc mà mình tạo dựng suốt nhiều năm bị bóc trần. Những người thân, hàng xóm và người quen của đối tượng cũng ngỡ ngàng khi biết sự thật.

Sau khi bị bắt giữ, Lương Quốc Tuấn được di lý về tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã suốt hơn 32 năm là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, truy tìm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự sắc bén trong công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị phối hợp.