Bắt đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và vận chuyển gia súc qua biên giới

Vào hồi 1 giờ 15 phút, ngày 2/11/2026, Tổ công tác của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 231, thuộc địa phận bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La, phát hiện bắt giữ 1 người đàn ông khai tên là Lò Chựa, sinh năm 1988, quốc tịch Lào, trú tại Bản Sẻ, xã Xiềng Khọ, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đang điều khiển ôtô tải BKS: 1183 (Lào) vượt biên giới theo đường mòn qua khu vực Mốc 231 vào địa phận của Việt Nam. Nhận thấy dấu hiệu hành vi nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đã phát hiện trên xe có 9 con bò.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng không có giấy tờ tuy thân cũng như xuất trình được nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa chuyển qua biên giới, Tổ công tác dẫn giải đối tượng, phương tiện và số bò trên về Đồn Biên phòng Chiềng On. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng cùng tang vật khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bắt giữ.

Đối tượng và tang vật được dẫn giải về Đồn Biên phòng Chiềng On để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.