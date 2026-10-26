Bắt đối tượng người Campuchia vận chuyển hơn 600g ma túy ở An Giang

Đối tượng và tang vật ma túy.

Khoảng 15h ngày 25/10, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang L.S. đang vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một túi nylon chứa chất bột nghi ma túy, 25 viên nén và 33 gói chứa chất bột nghi ma túy, tổng trọng lượng hơn 600g.

Theo lời khai ban đầu, L.S. nhận số ma túy từ một người Trung Quốc tại Phnom Penh (Campuchia), vận chuyển đến TP.HCM giao cho một người Trung Quốc khác.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.