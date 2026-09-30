Bắt đối tượng nghi dùng súng bắn chết vật nuôi của hàng xóm

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam nghi can có liên quan đến hành vi sử dụng súng bắn chết vật nuôi của người khác để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ C.V.L.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ C.V.L, sinh năm 1989, trú thôn Đăk Blái, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, để phục vụ công tác điều tra vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Trước đó, Công an xã Dục Nông tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc xảy ra tại thôn Đăk Blái, trong đó có dấu hiệu một người sử dụng vũ khí nghi là súng bắn chết vật nuôi là chó của hộ dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các tình tiết liên quan.

Qua công tác điều tra cùng chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt nghi can.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ nguy hiểm, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm để được kiểm tra, xử lý.