Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng 'kẹo'

Đối tượng Nguyễn Đình Chính và tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, tại TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Chính đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tầng 3, nơi Chính đang ở, một túi xách màu đen, bên trong chứa 13.666 viên nén màu xám.

Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng “kẹo”, được đối tượng cất giấu để bán kiếm lời.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.