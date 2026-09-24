Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/9, tại phường Đồng Hới, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Hới) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khu vực tầng 3 nơi Chính đang ở, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách màu đen, bên trong có 13.666 viên nén màu xám.

Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng “kẹo”, được đối tượng cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và mở rộng các nội dung liên quan.