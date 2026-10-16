Bắt đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, quay clip đăng Facebook thách thức

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú tại phường Điện Bàn Đông, Tp.Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên "Không Cần Biết" đăng tải các video có nội dung bạo lực, thể hiện hành vi đe dọa, đập phá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Điện Bàn Đông tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh xác định, người thực hiện hành vi là Huỳnh Văn Minh Nhựt. Đáng chú ý, đối tượng đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook "Văn Quý Lộc" đăng nội dung mà Nhựt cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H., người thân của Nhựt. Sau khi liên lạc yêu cầu chủ tài khoản "Văn Quý Lộc" xin lỗi nhưng không đạt kết quả, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Tối 12/10, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm dài khoảng 60cm đến nơi "Lộc" thuê ở phường Hội An, Tp.Đà Nẵng để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay lại rồi sử dụng tài khoản Facebook "Không Cần Biết" đăng tải video lên mạng xã hội.

2 video được đăng vào lúc 0h29 và 0h39 ngày 13/10. Theo số liệu ghi nhận trong quá trình xác minh, các video thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, khiến vụ việc lan truyền trên không gian mạng.

Sau đó, Nhựt tiếp tục đến Nhà nghỉ T.N. - là cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn. Tại đây, Nhựt cầm kiếm đứng trước nhà nghỉ, tiếp tục la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt. Nhựt còn tự ý mở cửa nhà nghỉ, đi lên tầng 2, dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa. Sau khi gặp mẹ của Lộc và yêu cầu Lộc ra ghặp nhưng không được, Nhựt rời đi.

Khoảng 8h ngày 13/10, Nhựt quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa nếu Lộc không xin lỗi thì gia đình phải tự chịu hậu quả. Sau đó, khi tiếp tục thấy các nội dung trên Facebook mà đối tượng cho là thách thức mình, Nhựt cầm kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị lực lượng công an triệu tập về làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đã phối hợp với VKSND khu vực 10 và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Các vật chứng tạm giữ gồm một cây kiếm, một ô tô biển kiểm soát 43B-307.xx bị đập vỡ kính chắn gió phía sau và có dấu hiệu hư hỏng xung quanh, một mô tô biển kiểm soát 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiến hành mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi khác theo quy định pháp luật.