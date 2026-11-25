Ngày 25/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hoàng Minh (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Minh.

Theo điều tra, Minh biết bà V. có nhu cầu đưa người thân sang Hàn Quốc để tìm việc làm nên đưa ra thông tin gian dối làm được thủ tục cấp Visa đưa người thân bà V. đi Hàn Quốc. Minh nhiều lần yêu cầu bà V. chuyển tiền vào khoản và chiếm đoạt 250 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Minh bỏ trốn khỏi địa phương.