Bắt đối tượng lừa đảo đổi ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của chị N.T.Y. (SN 1989, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Trịnh Ngọc Hiếu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 đến ngày 07/02/2026.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Phù Sa Thượng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) đã lợi dụng lòng tin của chị N.T.Y. đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền “Man” (đồng Yên Nhật Bản) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Bị can Trịnh Ngọc Hiếu bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: CAHY).

Từ đó, đối tượng Hiếu dụ dỗ chị Y. nhiều lần chuyển tiền cho mình với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như đã cam kết mà giữ lại trong tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nhằm tạo lòng tin trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng Hiếu chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Hiếu đưa ra thông tin gian dối rằng đây là khoản tiền gốc và lợi nhuận thu được từ việc đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại, Hiếu chiếm đoạt của bị hại.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn - Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), số điện thoại 0973.666.382 để được giải quyết.