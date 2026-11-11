Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 11 tỉ đồng

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái. (Ảnh:CACC)

Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (SN 1981, cư trú khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V. (SN 1973, cư trú phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống nên Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T. (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V. tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2025 đến 23/4/2025, do tin tưởng nên chị Đ.T.V. đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị Đ.T.V. mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.