Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh (38 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh. Ảnh: CAHT

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Ninh Thị Oanh đầu tư vào lĩnh vực lan đột biến nhưng bị thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Oanh tìm hiểu thông tin về dự án Eurowindow Garden City tại TP Thanh Hóa (cũ), sau đó dựng lên kịch bản góp vốn đầu tư bất động sản để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Oanh liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh), đưa ra thông tin đang chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án Eurowindow Garden City. Oanh cho biết, khoảng 10 ngày sau sẽ có khách hàng từ Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%. Để tạo lòng tin, Oanh ngỏ ý rủ bà N.T.O. cùng góp vốn đầu tư và cam kết phân chia lợi nhuận tương ứng với số tiền mỗi người đóng góp.

Tin tưởng vào những thông tin Oanh đưa ra, bà N.T.O. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 750 triệu đồng để góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.