Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn 'mua nhà ở nước ngoài'

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V (sinh năm 1973, cư trú phường Phú Nhuận, TPHCM) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống nên Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V tìm mua nhà.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đào Hồng Thái

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2025 đến 23/4/2025, do tin tưởng nên chị Đ.T.V đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị Đ.T.V mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.