Ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (53 tuổi, ngụ khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lê Thanh Tuấn

Quá trình điều tra xác định, vào năm 2005, mặc dù biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000m2 tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm - nay là khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, của ông B.V.Đ. và bà B.T.T.L. là đất rừng, nhưng Lê Thanh Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6.2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (ngụ TP. Hà Nội) đến gặp Tuấn tại Phú Quốc, thì được giới thiệu 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được đưa ra khỏi ranh giới rừng, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sau đó, Tuấn đưa ông T. đi xem đất thực tế và hai bên bàn bạc thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với 16 tỉ đồng. Sau khi thỏa thuận xong, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỉ đồng và tài khoản của Vũ Đình Quang (54 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 6,5 tỉ đồng.

Trước đó, Tuấn và Quang thỏa thuận với nhau theo hướng Quang sẽ là người bỏ công và chi phí để làm tờ giấy xác nhận; đến khi bán được đất thì Quang sẽ nhận được tiền.

Khi mua đất của Tuấn, ông T. đã đem bán lại 2 thửa đất trên cho người khác, sau đó bị phát hiện và tố giác đến cơ quan Công an.

Bị can Lê Thanh Tuấn tại cơ quan Công an

Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 2 thửa đất nói trên là đất rừng, thuộc quyền quản lý của nhà nước, do đó cá nhân không được chuyển nhượng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối tượng Vũ Đình Quang cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.