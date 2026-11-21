Theo điều tra, vào năm 2005, mặc dù biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000m2, tọa lạc tại (ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, nay là đặc khu Phú Quốc) của ông B.V.Đ và bà B.T.T.L là đất rừng nhưng Lê Thanh Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6/2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (trú tại thành phố Hà Nội) đến gặp Tuấn tại Phú Quốc thì được giới thiệu 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được rời ra khỏi ranh rừng, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất muốn bán rồi Tuấn dẫn ông T. đi xem đất thực tế, và hai bên bàn bạc thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với giá 16 tỷ đồng.

Sau khi thoả thuận xong, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỷ đồng và tài khoản của Vũ Đình Quang (SN 1972, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 6,5 tỷ đồng. Trước đó, Tuấn và Quang thỏa thuận với nhau Quang sẽ là người bỏ công và chi phí để làm tờ xác nhận, khi bán được đất Quang sẽ nhận được tiền. Vũ Đình Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình mua đất của Tuấn, ông T. đồng thời đem bán 2 thửa đất trên cho người khác thì bị phát hiện và bị tố giác đến Cơ quan Công an.

UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 2 thửa đất nói trên là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Vụ án tiếp tục được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng.